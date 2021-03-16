«الصحة»: لا اختيار لنوع لقاح كورونا.. ولن تخصص مراكز لتطعيم معين

أوضحت وزارة الصحة، أن الشخص لا يختار اللقاح الذي يتلقاه، وأنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لأحد اللقاحين المعتمدين بالمملكة «فايزر – أسترازينيكا».

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوازرة –عبر تويتر- ردًا على استفسارات عدة بهذا الشأن، أنه «لا يتم اختيار اللقاح من قبل الأشخاص، وإنما يتم توزيعه بناءً على قائمة الأولوية المصرح عنها من وزارة الصحة، وكل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19».

وأضافت الوزارة، أنه «لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين، وإنما سيتم توفيرهما في أغلبية المراكز المشغلة».

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم تلقي لقاح فايزر من عمر ١٦ سنة وأكبر، ولقاح أسترازينيكا من عمر ١٨ سنة وأكبر.

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