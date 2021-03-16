«الجمارك»: شرطان لاستثناء المشتريات الشخصية من الرسوم

قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إن هناك شرطين لاستثناء المشتريات الشخصية من الرسوم، وهما: أن تكون القيمة أقل من 1000 ريال، وألا تحتاج الى فسح من أي جهة حكومية أخرى.

وذكر حساب «اسال الجمارك» -عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «للاستثناء من الرسوم الجمركية للمشتريات الشخصية يجب أن يكون إجمالي قيمة المشتريات وأجور الشحن أقل من 1000 ريال، وعدم حاجة البضائع إلى إذن فسح من أي جهة أخرى».

وأشارت الجمارك، إلى أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

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