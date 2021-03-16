اخبار السعوديه

حساب المواطن: قرض البناء الذاتي لا يؤثر على استحقاق المستفيد

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي..

أوضح برنامج حساب المواطن، أن قروض البناء الذاتي لا تؤثر على استحقاق المستفيد من البرنامج، مشيرًا إلى أنه لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التباع للبرنامج، ردًا على استفسار من ماوطن بهذا الخصوص، أنه «لا يؤثر ذالك، ولا يجب الإفصاح عنه.. نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: هل نزول دفعات قرض البناء الذاتي تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟ وهل الدعم الحكومي للقرض يجب ذكره كدخل؟.

من جهة أخرى، أوضح البرنامج أنه لا يتم الإفصاح عن دخل «الضمان الاجتماعي» من ضمن الدخل الخاص بالمستفيد والمسجل بالبرنامج.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المترتب على إدخال رقم الحساب البنكي مرة ثانية

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا