حساب المواطن: قرض البناء الذاتي لا يؤثر على استحقاق المستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن، أن قروض البناء الذاتي لا تؤثر على استحقاق المستفيد من البرنامج، مشيرًا إلى أنه لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التباع للبرنامج، ردًا على استفسار من ماوطن بهذا الخصوص، أنه «لا يؤثر ذالك، ولا يجب الإفصاح عنه.. نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: هل نزول دفعات قرض البناء الذاتي تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟ وهل الدعم الحكومي للقرض يجب ذكره كدخل؟.

من جهة أخرى، أوضح البرنامج أنه لا يتم الإفصاح عن دخل «الضمان الاجتماعي» من ضمن الدخل الخاص بالمستفيد والمسجل بالبرنامج.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المترتب على إدخال رقم الحساب البنكي مرة ثانية