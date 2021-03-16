طقس الثلاثاء.. عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية على عدة مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء- تدنيًّا في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .