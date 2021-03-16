«تقني الرياض» يستقبل طلبات التسجيل في برنامج «أتقن» السادس

تستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بجميع منشآتها التدريبية, طلبات التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته السادسة، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة , مشيرة إلى أن التدريب للبرنامج الواحد مدته أربعة أيام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، أن هذه الانطلاقة للبرنامج والمتمثلة بالنسخة السادسة تأتي امتداداً للنجاحات السابقة لهذه البرامج التي أثبتت كفاءتها والاستفادة العالية منها.

وتُعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرائد التقني في المملكة, بالإضافة إلى تأهيلها للمجتمع بالكوادر التقنية لسوق العمل في منشآتها التدريبية سواء الكليات التقنية (بنين/ بنات) أو المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد.