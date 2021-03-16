الحصيني: أمطار خفيفة تسبقها رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن ارتفاع الحرارة سيتراوح بين (4) إلى (6) درجات مئوية، عما تم تسجيله أمس الاثنين، لتصبح الأجواء حارة نهارًا ومن معتدلة إلى لطيفة ليلًا، ما عدا الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية والمنطقة الشرقية، فستكون الأجواء من معتدلة إلى تميل للحرارة نهارًا، ومن معتدلة ليلًا إلى باردة نسبيًا على الشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار في مجملها خفيفة، على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق القصيم وحائل ومرتفعات عسير وشمال منطقتي الرياض والشرقية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة.

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