النفط يتراجع وبرنت يسجل 68.3 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

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انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف دول من بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من كوفيد-19، وفقًا لـ”رويترز”.

سعر خام برنت

وتراجع خام برنت 49 سنتًا، بما يعادل 0.7 في المائة، إلى 68.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، وكان قد هبط 0.5 في المائة أمس الاثنين.

الخام الأمريكي

وانخفض الخام الأمريكي 47 سنتًا، أو 0.7 في المائة، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3 في المائة في الجلسة السابقة.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب بموجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف علميات التكرير واستغرق عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.

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