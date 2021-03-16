تعرّف على حقوقك عند صيانة السيارة واستبدال أو استرجاع السلع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة التجارة عن أبرز الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المستهلك، عند صيانة مركبته، أو استرجاع أو استبدال أي سلعة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي وافق يوم أمس الاثنين.

صيانة المركبات

وأوضحت الوزارة، من حق المستهلك عند صيانة مركبته الحصول على عدة خدمات، مثل توضيح الثمن التقديري لأعمال الصيانة، وتحديد موعد الانتهاء من الصيانة الدورية خلال مدة لا تزيد على ساعة من وقت استقبال السلعة للصيانة في الموعد المحدد، فضلًا عن تمكينه من معاينة قطع الغيار التي تم استبدالها ما عدا قطع الغيار الضارة بالبيئة.

استرجاع السلع

وأضافت أن من حق المستهلك استرجاع السلعة وإلغاء الطلب من المتاجر الإلكترونية، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد من المتجر الإلكتروني أو تسلم المنتج في حال عدم استخدامها أو الاستفادة منها، كما يحق للمستهلك إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ خلال 15 يومًا.

سياسة المنشأة

ونوهت الوزارة بحقوق المستهلك في استبدال واسترجاع السلع، مبينةً أنه يمكن للمستهلك ممارسة هذا الحق في أي وقت إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات دون الالتزام بسياسة المنشأة، داعية الجميع للاطلاع على الدليل الشامل لحقوق المستهلك.



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