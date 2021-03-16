الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

الحصيني يتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة ابتداءً من اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًّا في الحرارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء على معظم المناطق، يتراوح بين 4 لـ6 عما سجلته الحرارة أمس الاثنين؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا ومعتدلة إلى لطيفة ليلًا ‏عدا الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمنطقة الشرقية من معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا، ومن معتدلة ليلًا إلى باردة نسبيًّا على الشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية”.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أمطار -إن شاء الله- في مجملها خفيفة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق القصيم، وحائل، ومرتفعات عسير، وشمال منطقتي الرياض والشرقية، تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة عليها؛ إلا أن يصرفها الله.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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