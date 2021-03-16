السعودية | “مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والعلا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والعلا.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .