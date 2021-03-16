31.9 مليون ريال صافي خسائر عناية للتأمين في 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغ 31.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 101.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض الخسائر 68.5%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

– التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بـ61,837 ألف ريال بزيادة قدرها 137.5% (عام 2020: 16,861 ألف ريال -ربح-، عام 2019: 44,976 ألف ريال -خسارة-)

– الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ9,781 ألف ريال وهو ما يقدر بـ98.2% (عام 2020: 181 ألف ريال، عام 2019: 9,962 ألف ريال)

– حصة الفائض من منتج العمرة للعام الحالي بـ2,253 ألف ريال (عام 2019: لا يوجد)

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 18.87 نقطة ليقفل عند مستوى 9645.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

508 ملايين سهم متداول:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 508 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 556 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات، وصدق، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب السعودية، والإنماء طوكيو م، وباعظيم، وأمانة للتأمين، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.63% و 2.76%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، ومدينة المعرفة، وصدق هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، والمصافي، والإنماء، وصدق، والجوف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 162.62 نقطة ليقفل عند مستوى 23620.69 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

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