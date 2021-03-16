السفارة السعودية في القاهرة: 25 دولارًا رسوم تأشيرة الدخول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت السفارة السعودية لدى القاهرة قيام الأجهزة المعنية في مصر بتطبيق رسوم تأشيرة دخول لمنافذها، على السعوديين وجميع الجنسيات العربية بواقع 25 دولارًا أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي لكل مسافر.

موعد تطبيق القرار

وأشارت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية التي يشملها القرار، لذا حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه اعتبارًا من يوم أول أمس الأحد.

آلية خدمة التحصيل

وتابعت السفارة أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل لمكاتب البنوك الموجودة في المطار والتي تعمل على مدار 24 ساعة قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.



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