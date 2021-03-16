شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16
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وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
استهداف المدنيين
وندد تحالف دعم الشرعية، باستمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
الإجراءات العملياتية
وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.
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