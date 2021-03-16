السفير نقلي يرد على صحفي حرّف تصريحًا من 4 حروف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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انتقد السفير السعودي في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، تحريف أحد الصحفيين لتصريح صحفي مقتضب له وإضافة عليه بعض العبارات والكلمات التي لم يدلِ بها السفير فيما يتعلق بفرض رسوم على دخول السياح العرب إلى مصر.

تصريح السفير نقلي:

وكان السفير رد على سؤال الصحفي حول فرض رسوم دخول على السعوديين عند دخول مصر بكلمة “صحيح” في إشارة منه إلى تأكيد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الصحفي كتب خبرًا مفصلًا عن الرسوم التي فرضتها مصر ونسب الكلام إلى السفير السعودي بالقاهرة وهو ما استوجب التوضيح؛ حيث قال السفير نقلي عبر تويتر: “كنت أتمنى من الصحفي الكريم أن يلتزم بنص تصريحي المكون من أربعة حروف (صحيح) ردًّا على سؤاله، في مكالمة (مسجلة) لم تستغرق 43 ثانية.

يتنافى مع قواعد الدبلوماسية:

وتابع السفير: الاجتهاد في إضافة كلمات لم أدلِ بها، يتنافى مع قواعد الدبلوماسية، وجعلتني أبدو متحدثًا عن مصر والعالم العربي، وليس عن بلدي السعودية التي أمثلها فقط.



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