شكرا لمتابعة خبر عن استمرار تعليق العمل ببصمة الحضور في الجهات التابعة لـ«الصحة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة للجهات التابعة لها على استمرار تعليق العمل ببصمة الحضور والانصراف وتطبيق سياسة العمل المرن على جميع الموظفين.

وقالت الوزارة، في تعميم وجهته لمدراء الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، أن العمل المرن يكون ببدء دوام الموظفين بين الساعة 7:30 إلى الساعة 9:30 بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وأوضحت أن تطبيق سياسة العمل المرن وتعليق العمل بالبصمة، يأتيان تنفيذاً للبروتوكولات الوقائية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.