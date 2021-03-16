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بالفيديو..حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة بسبب كورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الشيخ عبد الرحمن السند، عن حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، بسبب جائحة كورونا، بالنسبة للمسلمين العاملين في الدول الأوروبية ويضطرون لفتح المحلات وقت الصلاة.

وقال السند خلال برنامج " يستفتونك "،إن جائحة كورونا من أسباب توقف صلاة الجمعة في المملكة والبلدان العربية.

وأوضح أن البيع خلال الصلاة جائز في هذه الحالة، موضحًا أن قول الله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع "،يكون في حال نودي للصلاة خلال الأذان لكن إن لم يؤذن لها فإن النهي هنا لم يتحقق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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