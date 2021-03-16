شكرا لمتابعة خبر عن شطب حكم بـ 5 آلاف جلدة في ترويج مخدرات بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت محكمة الاستئناف في جدة، شطب حكم صدر ضد مواطن متهم في جريمة ترويج مخدرات تضمن آلاف جلده تعزيرا.

وقررت المحكمة الاكتفاء بسجن المتهم 5 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته بالسجن.

يأتي ذلك وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث استندت المحكمة على تعليمات المجلس الأعلى للقضاء الذي قضى بأن على المحاكم في سياق العقوبة التعزيرية الاكتفاء بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا.

يذكر أن المتهم قد نسبت إليه تهمة جلب 3 آلاف جرام من نبات الماريجوانا المحظورة بقصد الترويج.