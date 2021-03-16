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تفاصيل النظام الجديد لتأشيرات دخول المواطنين إلى مصر

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الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

نشرت سفارة المملكة في القاهرة، بيانًا كشفت خلاله تفاصيل النظام الجديد لتأشيرات دخول السعوديين إلى مصر.

وقالت السفارة، إنه على السعوديين المسافرين لجمهورية مصر العربية، الإحاطة بقرار فرض رسوم تأشيرة دخول قيمتها 25 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي.

وأضافت السفارة في بيانها: " حكومة مصر قامت بتوفير خدمة التحصيل بمكاتب البنوك المتواجدة في المطار، والتي تعمل على مدار 24 ساعة قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات ".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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