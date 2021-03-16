شكرا لمتابعة خبر عن مسافر يتفاجأ بمجلة عن "احتراق طائرة ووفاة ركابها" خلال رحلته بالخطوط السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

استنكر الإعلامي عبدالله الشريف، وجود مجلة على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية، تتحدث عن واقعة احتراق طائرة قبل عدة سنوات، وضعت ليتصفحها المسافرون.

ونشر الشريف صورة المجلة، معلقًا: "على متن إحدى طائرات خطوطنا السعودية لفت الأنظار مجلة أو نشرة إن صح التعبير، تحكي قصة احتراق طائرة قبيل عدة أعوام ".

وأضاف: " لا أدري هل هذا يليق بالطرح للمسافرين؟ وما الفائدة التي تجنى من ذلك؟ لانعرف نسأل الخطوط أو هيئة الطيران.

وأكد الإعلامي أن الفكرة من وضع مثل هذه المجلة للمسافرين والتوقيت أسوأ من بعضهما.