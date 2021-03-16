شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة طفل توفي بسبب بذور الخروع بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):

حذر خبير العقاقير الطبية، الدكتور جابر القحطاني، من خطورة بذور الخروع مؤكدة أنها سامة وخطيرة.

وروى القحطاني خلال برنامج " في الصورة " قصة طفل في محافظة الخرج أخذ حبتين من بذور الخروع معتقدًا أنها " فستق " .

وأضاف: " ذهبت أسرة الطفل به إلى المستشفى ولكنه توفي، بسبب المادة السامة الموجودة بها "، مشير إلى أن استخراج زيت الخروع الآمن " عملية معقدة ".

وأوضح القحطاني أن: " بذور الخروع يتم استخراج مادة الريسين السامة منها، وهي مادة قاتلة تستخدم في الحروب ".

وعن الطريقة الآمنة لاستخراج زيت الخروع من البذور، قال القحطاني إنه يتم تكسير البذور ثم يتم غليها، بعد ذلك تظهر على سطح الماء طبقة دهنية يتم كشطها، ثم يتم تكرار غلي البذور حتى لا تظهر أي طبقة بيضاء، وهذه الطبقة هي المادة السامة.