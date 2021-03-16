شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. القحطاني ينصح بـ "الحبة السوداء" حال الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أجاب خبير العقاقير الدكتور جابر القحطاني، على سؤال حول كيفية تقوية الجهاز المناعي حال أصيب الإنسان بفيروس كورونا المستجد.

وقال القحطاني خلال برنامج " في الصورة ": " الحبة السوداء جيدة جدًا، وعليها دراسات تؤكد أنها ترفع الجهاز المناعي، وفيها شفاء " .

وأوضح القحطاني أن البعض يستخدمون الحبة السوداء بشكل خطأ ما يعرضهم للخطر، لأنها تحتوي على مادة طائرة وتكون عديمة فائدة حال تعرضها للحرارة.

وأضاف: " 7 حبات فقط من الحبة السوداء، لها التأثير الدواء، يمكن أن تؤخذ عن طريق وضعها مع معلقة عسل، أو وضعها في تمرة ومضغها " مشيرًا إلى أن تناول الحبة السوداء يكون خطرا إذا أخذت بأكثر من 7 حبات .

وأشار إلى أن جميع المواد المضادة للأكسدة تقوي المناعة حال الإصابة بكورونا، مثل: الحلبة، و" النخوة " والتي من ضمنها الكمون - الكراوية - الينسون - الشمر، والينسون النجمي.