شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تفاصيل تبرع مواطن بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث المواطن أحمد الشراري، عن تفاصيل تبرعه بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها الصحية مع عمليات غسيل الكلى.

وقال أحمد الشراري خلال مداخلة مع برنامج "ياهلا" إن تدهور حالتها الصحية خلال إحدى الرحلات، كانت السبب في معرفة حالتها الصحية.

وأضاف:"اكتشف الأطباء أنها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وبعض المشكلات الصحية نتيجة لكونها تعيش بكلية واحدة".

ولفت إلى أنه كان يتمنى إنهاء معاناتها قبل وقت طويل، ولكن جائحة كورونا حالت دون إتمام عملية التبرع، مبينا أنه لم يعلم بأنها تعيش بكلية واحدة.

وأوضح أن الأطباء أخبروه أن حالتها الصحية يمكن أن تشهد تحسنًا، ولكنها تعرضت لانتكاسة مجددًا، حيث عبر بعدها الزوج عن استعداده للتبرع بكليته لزوجته.