شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. القحطاني يروي قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوما من تناولها "الرمرام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الدكتور جابر القحطاني، عن قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوماً، وذلك بعد أن وصف لها أحد المعالجين الشعبيين عشبة "الرمرام".

وقال جابر القحطاني خلال لقاء ببرنامج " في الصورة":"كان هناك امرأة منومة بمستشفى الملك عبدالله الحرس الوطني، لديها مشكلات بالمعدة وتأخذ دواءاً لذلك".

وأضاف:" عندما خرجت من المستشفى قابلتها إحدى زميلاتها، ووصفت لها معالجاً شعبياً سيعطيها وصفة بدلاً من علاج المستشفى".

وتابع:" ألقت المرأة بالدواء في القمامة، وذهبت للمعالج الشعبي وأعطاها نبات الرمرام، وتوفيت بعد 12 يوماً".