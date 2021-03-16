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شاهد.. القحطاني يروي قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوما من تناولها "الرمرام"

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الدكتور جابر القحطاني، عن قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوماً، وذلك بعد أن وصف لها أحد المعالجين الشعبيين عشبة "الرمرام".

وقال جابر القحطاني خلال لقاء ببرنامج " في الصورة":"كان هناك امرأة منومة بمستشفى الملك عبدالله الحرس الوطني،  لديها مشكلات بالمعدة وتأخذ دواءاً لذلك".

وأضاف:" عندما خرجت من المستشفى قابلتها إحدى زميلاتها، ووصفت لها معالجاً شعبياً سيعطيها وصفة بدلاً من علاج المستشفى".

وتابع:" ألقت المرأة بالدواء في القمامة، وذهبت للمعالج الشعبي وأعطاها نبات الرمرام، وتوفيت بعد 12 يوماً".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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