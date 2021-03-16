مذكرة تفاهم بين «جائزة الأميرة صيتة» و«الصحة» لدعم الإبداع والابتكار

وقَّعت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي, مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، بشأن التعاون فيما يخص الإبداع في المجالات الصحية والاجتماعية.

محمد يوسف

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