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مذكرة تفاهم بين «جائزة الأميرة صيتة» و«الصحة» لدعم الإبداع والابتكار

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الرياض - محمد عبدالله - بهدف إيجاد الحلول والتقنيات العلاجية المبتكرة..

وقَّعت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي, مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، بشأن التعاون فيما يخص الإبداع في المجالات الصحية والاجتماعية.

ومثّل المؤسسة الأمين العام الدكتور فهد بن حمد المغلوث، فيما مثّل الوزارة مدير مركز الإبداع بالوزارة نجلاء عمران.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتشجيع روح الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية بالمملكة وتطوير الكوادر البشرية، وذلك بإيجاد الحلول والتقنيات العلاجية المبتكرة.

كما تتضمن المذكرة المشاركة في البرامج والمبادرات والمشروعات والدورات التدريبية ذات الصلة بالإبداع والابتكار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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