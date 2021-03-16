بالفيديو.. هكذا تصرف مواطن بعد اكتشاف أن زوجته بـ«كلية واحدة»

روى المواطن «أحمد»، تفاصيل تبرعه بكليته لزوجته بعد أن اكتشف الأطباء أن لديها كلية واحدة، وقال لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، كانت زوجتي ببداية عامها الأربعين ولاحظت عليها الألم، فذهبت بها إلى أقرب مستشفى وأبلغوني أنها تعاني ارتفاعًا في ضغط الدم ومشكلات في الكلى.

وأضاف: أبلغني أطباء مستشفى «طبرجل» العام أن زوجتي لديها كلية واحدة، ثم ذهبت بها إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، وبشرني الأطباء بإمكانية علاجها.

وأضاف: بعد ذلك مكثنا فترة وتمت إحالتها لمستشفى الملك سلمان بالرياض وبدأوا عمليات الغسيل الكلوي والقسطرة، وطلبت من الأطباء أن أتبرع لزوجتي وتقرر تحديد وقت لذلك؛ بسبب جائحة كورونا.

واستكمل: أخرت جائحة كورونا عملية التبرع، وراجعنا الطاقم الطبي الذي أحسن التعامل معنا، بعد ذلك وتجاوزنا كل ذلك وتحدد موعدا للعملية التي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، ووضعنا الصحي الآن مستقر، وسنخضع للمراجعة الصحية لمدة 3 شهور، وتم تسجيل خروج لي من المستشفى لكن طلبت استمرار مرافقتي لها.