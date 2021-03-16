بينها السعودية.. مصر تفرض رسوم تأشيرة دخول على مواطني الدول العربية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، فرض السلطات المصرية رسوم دخول على المواطنين السعوديين القادمين إلى مصر.

وقالت السفارة في بيان صحفي: "تود السفارة إحاطة المواطنين السعوديين الكرام المسافرين إلى جمهورية مصر العربية، بصدور تنظيم جديد لتأشيرات الدخول لمصر بفرض رسوم تأشيرة دخول بقيمة 25 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي".

وتابع البيان: "وحيث إن المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية التى يشملها القرار فقد حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين الكرام بهذا الإجراء الذى تم تطبيقه اعتباراً من 1 شعبان 1442 الموافق 14 مارس 2021".

وذكرت أن حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة قامت بتوفير خدمة التحصيل بمكاتب البنوك المتواجدة في المطار، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.