وزارة الصحة: غياب أعراض لقاح كورونا لا تعني «ضعف المناعة»

قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن غياب أعراض لقاح كورونا ليست مؤشرًا على ضعف الجهاز المناعي لدى الحاصل على التطعيم.

وأضافت الوزارة، أن اللقاح يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها «الصحة 937»، بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «هل صحيح من يأخذ لقاح كورونا ولا تظهر عليه أعراض اللقاح كحمى أو صداع تعتبر مناعته ضعيفة؟»، الأمر الذي نفته الوزارة.

وأعلنت الصحة تسجيل 345 حالة مؤكدة وتعافي 223 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3253 منها 567 حالة حرجة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 382752 حالة وعدد حالات التعافي 372926 حالة.

وفيما يخص الوفيات تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات 6573 حالة، كما تم إجراء 45467 فحصًا مخبريًّا جديدًا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: 6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة