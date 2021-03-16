حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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يستمر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. وسماء غائمة جزئيا الى قد تهطل منها أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة .





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