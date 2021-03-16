أخبار السعودية اليوم.. 6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة .. وسقوط صاروخين حوثيين بمنطقتين حدودتين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث أعلنت الصحة تسجيل 345 حالة مؤكدة وتعافي 223 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3253 منها 567 حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 382752 حالة وعدد حالات التعافي 372926 حالة, وفيما يخص الوفيات تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات 6573 حالة، كما تم إجراء 45467 فحصًا مخبريًا جديدًا، وإلى التفاصيل:

قيادة التحالف: سقوط صاروخين حوثيين بمنطقتين حدوديتين

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية «المدعومة من إيران» أطلقت صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط، وقال: «إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط»، مضيفًا: «سقوط الصاروخين الباليستيين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين»، وتابع: «الصاروخان الباليستيان أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية».

وزارة الصحة: 6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 142 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة وسجلت مكة المكرمة 47 حالة والحدود الشمالية 14 حالة، والقصيم 13، والجوف 12 حالة، وسجلت المدينة المنورة 9 حالات وعسير 8 وحائل 7، وجازان 5 ، وتبوك 4، وسجلت منطقتا نجران والباحة حالتين لكل منهما.

كورونا السعودية.. زيادة في أعداد الإصابات النشطة والحرجة

حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم, مبينة أنها لا تزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

وزارة الصحة: سجلوا الآن في لقاح كورونا من أجل «حياة صحية»

جددت وزارة الصحة التنبيه على الجميع بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «بالأمس كُنا نخطوها مرحًا، واليوم نخطوها وعيًا من أجل حياة صحية سليمة.. ابدأ بالخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي».

بقرار من وزارة الشؤون الإسلامية.. غلق مؤقت لـ11 مسجدًا بـ7 مناطق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، 11 مسجدًا، مؤقتًا، في 7 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 11 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يومًا 286 مسجدًا تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

«طقس الثلاثاء»: عوالق ترابية على 7 مناطق.. واستمرار ارتفاع الحرارة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق: «الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم»، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًا واحتمال هطول أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

خبير أرصاد: تغير أجواء الطقس «احتمال وارد» في أي لحظة

أكد المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الاثنين، أن توقعات الطقس غير موثوق بها بنسبة 100%، وقال «الصخري»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن عدم الثقة الكاملة في التوقعات؛ لأنها مجرد توقعات، وخلال أشهر مارس وأبريل ومايو تضعف دقة التوقعات بسبب التغيرات المفاجئة، متابعًا: «لذلك أرجو من يخرج للبر أو ينوي السفر أو يقيم مناسبة خارجية ونحو ذلك؛ بأن يضع بعين الاعتبار احتمالية تغير الأجواء بأية لحظة».

شرطة الرياض تفسر سبب تصدر المنطقة مخالفات الإجراءات الاحترازية

أشار المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إلى أسباب تصدر الرياض قائمة المناطق من حيث رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في المملكة، وقال «رصد عدد كبير من المخالفات في الرياض، هو انعكاس لجهود الأجهزة الأمنية والحملات التفتيشية المكثفة»، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد المخالفات يتناسب مع حجم الجهود الأمنية المبذولة في الرياض.

قائد مركبة يعرض حياة الآخرين للخطر.. و«المرور» يبادر بضبطه

تفاعل المرور السعودي مع مناشدة أحد المواطنين؛ حيث وثق الأخير تهور أحد قائدي المركبات خلال مقطع فيديو مناشدًا المرور، ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

تنويه من منصة «أبشر» بخصوص تغيير العنوان الوطني

قالت منصة أبشر، إن بيانات واصل تظهر فقط أثناء طلب وثيقة يتم استلامها عبر خدمة البريد السعودي «واصل»، جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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