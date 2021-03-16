تفعيل خدمة تواصل عبر بوابة مقيم.. «الجوازات» توضح الخطوات

بينّت المديرية العامة للجوازات السعودية، خطوات تفعيل خدمة تواصل عبر بوابة مقيم لتمكين المستفيدين من التواصل مع المختصين.

ونشرت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويت"، فيديو تفاعليًّا مصحوبًا بتغريدة جاء فيها تعرّف على خطوات تفعيل خدمة (تواصل) المتاحة عبر بوابة مقيم الإلكترونية، التي تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في الجوازات لإنهاء معاملاتهم.

وأوضحت مديرية الجوازات، آلية وطريقة خطوات تنفيذ حدمة تواصل وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى بوابة مقيم

- في حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابط للتواصل وإرسال طلب للجوازات.

- ستظهر البيانات الرئيسية آليًّا

- يتم إدخال وصف المشكلة مع إرفاق المستندات الداعمة للطلب

- تأكيد إرسال الطلب للجوازات

- ستظهر صفحة رقم الطلب وجميع معلومات الطلب

- لمعرفة حالة الطلب انقر على زر التواصل

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، عن إطلاق خدمة «هوية مقيم الرقمية»، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية المتسارعة، وخطواتها الحثيثة، في تطويع التقنية لخدمة المواطن والمقيم، داخل وخارج المملكة، وتسهيل الحصول على خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة.

ووفرت الجوازات من خلال تطبيق «أبشر أفراد» نسخة رقمية من «هوية مقيم» قابلة لاستعراضها في أي وقت ومن دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بعد تحميلها المرة الأولى، كما ستكون كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى الجهات الأمنية في حال عدم حمل أصل الهوية.

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