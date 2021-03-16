وزارة الصحة توجه باستمرار تعليق العمل بالبصمة.. وتطبيق ساعات العمل المرنة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الإثنين، عن استمرار تعليق العمل بالبصمة وتطبيق ساعات العمل المرنة على جميع الموظفين، وفق توجيهات وزارة الصحة.

ووجه وكيل الوزارة للموارد البشرية جميع مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية بتطبيق سياسة ساعات العمل المرنة.

ووفق مصادر «عاجل»، يتم التطبيق على جميع الموظفين ( مثل أن يكون وقت بدء العمل بين الساعة 7:30 و 9:30)، بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

كما شملت التوجيهات تعليق العمل بالبصمة بجميع أنواعها تنفيذًا للبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).