تنويه من السفارة السعودية بمصر

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوما لتأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية.

وتود السفارة السعودية في القاهرة إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية مبلغ وقدره 25 دولار أمريكي (93.75 ريالا سعوديا)، علما أن هذه الرسوم دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 شعبان الجاري الموافق 14 مارس 2021.

وأضافت السفارة أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل في البنوك المتواجدة في المطار، وذلك قبل وصول المسافر إلى نقطة ختم الجوازات.