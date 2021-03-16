القصيم الأكثر تعرضا لأسراب الجراد

المكافحة خلال فبراير
100 ألف هكتار
336926
هكتارا مساحة مستكشفة
107010 هكتارات مساحة مصابة ومعالجة
13300 هكتار مكافحة بالرش الجوي
986 تقريرًا
15 سربًا
المساحة حسب المناطق
40300القصيم
19695 المدينة المنورة
18610 الرياض
7360 حائل
2500 الشرقية
7480 مكة المكرمة
6815 تبوك
3300 الباحة
800 عسير
150 جازان
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