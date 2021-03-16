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القصيم الأكثر تعرضا لأسراب الجراد

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واصلت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمالها في مكافحة الجراد الصحراوي بمساحة تتجاوز 100 ألف هكتار في 10 مناطق، شملت حائل، الشرقية، القصيم، الرياض، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، وبلغت المساحة المستكشفة 336926 هكتارا، فيما تصدرت منطقة القصيم المساحات المعالجة بـ 40.300 هكتار.

المكافحة خلال فبراير

100 ألف هكتار

336926

هكتارا مساحة مستكشفة

107010 هكتارات مساحة مصابة ومعالجة

13300 هكتار مكافحة بالرش الجوي

986 تقريرًا

15 سربًا

المساحة حسب المناطق

40300القصيم

19695 المدينة المنورة

18610 الرياض

7360 حائل

2500 الشرقية

7480 مكة المكرمة

6815 تبوك

3300 الباحة

800 عسير

150 جازان


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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