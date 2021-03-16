القصيم الأكثر تعرضا لأسراب الجراد

واصلت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمالها في مكافحة الجراد الصحراوي بمساحة تتجاوز 100 ألف هكتار في 10 مناطق، شملت حائل، الشرقية، القصيم، الرياض، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، وبلغت المساحة المستكشفة 336926 هكتارا، فيما تصدرت منطقة القصيم المساحات المعالجة بـ 40.300 هكتار. المكافحة خلال فبراير 100 ألف هكتار 336926 هكتارا مساحة مستكشفة 107010 هكتارات مساحة مصابة ومعالجة 13300 هكتار مكافحة بالرش الجوي 986 تقريرًا 15 سربًا المساحة حسب المناطق 40300القصيم 19695 المدينة المنورة 18610 الرياض 7360 حائل 2500 الشرقية 7480 مكة المكرمة 6815 تبوك 3300 الباحة 800 عسير 150 جازان



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