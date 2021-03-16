LED توفر 78 % من الطاقة

قدر وكيل أمانة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي لـ«دوت الخليج»، معدلات ترشيد الطاقة الكهربائية بعد نهاية المرحلتين الأولى والثانية لمشروع استبدال فوانيس الإضاءة القديمة، وتركيب إضاءة موفرة «LED»، بـ 78 % من إجمالي الأحمال السابقة، مؤكدًا أن ذلك يمثل أثرًا إيجابيًا كبيرًا لمشروع تم تحقيقه، وله التأثير من الناحية الاستهلاكية والتوفير الجيد، حيث يقلل العبء على أعمال الصيانة ومشاكل الشبكة، كما أن الفوانيس مجهزة لتركيب نظام التحكم عن بعد (سكادا).

صديقة للبيئة

وأبان العوفي أن إدارة التشغيل والصيانة ممثلة بإدارة الكهرباء بالتعاون مع برنامج «ترشيد» فرغت من تركيب الإضاءة «LED»، وهي متوائمة مع أحدث المعايير العالمية في الطرق والشوارع الرئيسية، والمرافق العامة، بتركيب 120 ألف فانوس خلال عام، وأسهمت في توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، وملائمة لسبل الحفاظ على البيئة، وتقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، والزيادة في العمر الافتراضي بعكس «العادية»، كما أنها توفر طاقة نظيفة صديقة للبيئة، وتطبق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة.

منظومة رقمية

وأضاف أن هناك 6 مزايا تنظيمية في تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لشبكة الإنارة «مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الإنارة في الطرقات والمرافق العامة»، وهي: إنشاء قاعدة بيانات شاملة لعناصر الإنارة، الإسهام التنظيمي والإداري في جدولة المهام والبلاغات، متابعة سير الأعمال وإعداد التقارير، معالجة الطلبات والتحكم بها تقنيًا، تعزيز استدامة أعمال الإنارة، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية. مميزات إضاءة LED تقلل عبء أعمال الصيانة ومشاكل الشبكة مجهزة لتركيب نظام التحكم عن بعد توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة ملائمة لسبل الحفاظ على البيئة زيادة في عمرها الافتراضي