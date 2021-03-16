22 مخالفة في أضم

ضبطت بلدية محافظة «أضم» 22 مخالفة في محلات تجارية، تمثلت في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتخزين لحوم داخل سكن عمالة بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتمت، خلال الجولة، مصادرة لحوم تظهر عليها علامات الفساد بأحد الملاحم. كما تمت مصادرة خضراوات ودجاج مخزنة بطريقة غير صحيحة في أحد المطاعم، وتم إغلاقه واتخاذ الاجراءات النظامة في حقه. وقد نفذت البلدية، الأسبوع الماضي، 124 جولة، تم خلالها ضبط عدة مخالفات.



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