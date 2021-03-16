دعم منتجي بارق

وقال البناوي إنه يوجد بالقرية 53 محلاً تجارياً ستكون جميعها للأسر المنتجة، لافتاً إلى دعم الدولة للموقع، حيث منحت الأسر المنتجة المحلات مجاناً ودعمتها بالقروض، ولم يبق إلا أن يعمل المواطنون ليتحولوا إلى أسر منتجة.
كما وقف المحافظ على مبادرة جامعة الملك خالد، لتعزيز التعلم الإلكتروني ونشر ثقافته، المقامة في حديقة خبت آل حجري شمال المحافظة، واستمع إلى شرح عن محتويات المبادرة وأهدافها.
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