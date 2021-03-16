تلاشي غبار نجران

بدأ الغبار يتلاشى أمس على منطقة نجران، فيما استأنف المطار رحلاته اليومية بعد توقفه خلال الموجة الترابية، ‏وواصلت الأمانة أعمالها في تنظيف الشوارع من خلال الكنس الآلي بعد الغبار، وانتشرت في شوارع المنطقة عدد من الآليات التي تجوب الشوارع الرئيسية والفرعية لمعالجة آثار الموجة الترابية.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر في المنطقة سعود آل دويس، أن فرقة باشرت 6 بلاغات حالات تنفسية، حالتان تم التعامل معهما ونقلهما للمستشفى و4 حالات تم علاجها في الموقع.