الشورى يناقش مشروع نظام البريد مع مسؤولي وزارة الاتصالات

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات- إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- اجتماعا لها، أمس، (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني، وذلك لدراسة مشروع نظام البريد، بمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار رئيس اللجنة هزاع القحطاني، إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة ما ورد في مشروع نظام البريد من مواد، مبينا أن المشروع يهدف لتنظيم قطاع البريد في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في الارتقاء بالخدمات البريدية المقدمة إلى أعلى المستويات.

4 فوائد

وأوضح القحطاني أن المشروع الذي تناقشه اللجنة سيسهم في 4 فوائد مهمة تتضمن: تطوير منظومة البريد وتحسين تجربة العملاء مع البريد في المملكة، وحفظ حقوق المشتركين، ورفع مستوى مساهمة القطاع البريدي في الناتج الوطني، ورفع مستوى المنافسة بين الشركات البريدية في المملكة.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات والملاحظات لمسؤولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أجاب المسؤولون عما طُرح من استفسارات تمهيدا لتقديم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع النظام.

يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس وفق اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقاريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة المجلس.

لقاء المفوض السنغالي

من جانب آخر عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، اجتماعا مع السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السنغال لدى المملكة الشيخ التجاني سي، في مقر المجلس بالرياض بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور أيمن فاضل بالسفير السنغالي، مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان السنغالي، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جهته، نوه سفير جمهورية السنغال بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين ولتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السنغالي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أهداف نظام البريد الجديد

- تطوير منظومة البريد وتحسين تجربة العملاء مع البريد في المملكة

- حفظ حقوق المشتركين

- رفع مستوى مساهمة القطاع البريدي في الناتج الوطني

- رفع مستوى المنافسة بين الشركات البريدية في المملكة