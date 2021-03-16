حظر صيد الناجل والطرادي في 5 مناطق

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع في تعميم صادر لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمناطق عسير، تبوك، جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، أنّ الهدف من الحظر، إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا المهندس «الشايع» مديري فروع الوزارة بهذه المناطق إلى التنبيه على الصيادين بضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة؛ للمحافظة على استدامة الثروات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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