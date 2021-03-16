شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل بشأن فاجعة «طفلة الواشلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمانة المنطقة، وكل الجهات المختصة بالإفادة عاجلاً عن فاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة «ضاحية الواشلة»، والرفع بنتائج التحقيقات، وما تم اتخاذه من إجراءات. وأكد سموه ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشددًا على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة، والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.