شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف زيارة تضبط 1300 مخالفة ضريبية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 7048 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، ضبطت خلالها 1304 مخالفات لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة. وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والخدمات البترولية، وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم عرض الشهادة الضريبية، وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة. وبينت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 183 بلاغاً في نفس الفترة، و دعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، إذ تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.