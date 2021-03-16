شكرا لقرائتكم خبر عن 345 مصابا بكورونا.. واستمرار تصاعد «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مبينة أنها لا تزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة.

وسجلت الوزارة، أمس، 345 حالة مؤكدة وتعافي 223 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3253 منها 567 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 382752 حالة وعدد حالات التعافي 372926 حالة.

وفيما يخص الوفيات تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 6573 حالة، كما تم إجراء 45467 فحصا مخبريا جديدا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.