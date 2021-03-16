شكرا لقرائتكم خبر عن 128 طن أغذية من مركز الملك سلمان لنازحي مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 128 طنًا و400 كيلو جرام من السلال الغذائية للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.200 فرد.

وأوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أن مخيم السويداء يؤوي عشرات الأسر النازحة والمهجّرة من مخيمات النزوح، التي استهدفتها الميليشيات الحوثية في أطراف محافظة مأرب، مثمنا الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية واستمرار تقديم مساعداتها الطارئة للنازحين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي أسهم بتغطية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال المدة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.