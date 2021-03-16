شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيسي الصومال وكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله محمد فرماجو، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.

وقال الملك المفدى: «تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، في وفاة رئيس الوزراء حمد بكايوكو.

وقال الملك المفدى: «تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة دولة السيد حمد بكايوكو رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله محمد فرماجو، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.

وقال ولي العهد: «علمت بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، في وفاة رئيس الوزراء حمد بكايوكو.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ وفاة دولة السيد حمد بكايوكو رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى عز وجل للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».