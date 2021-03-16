شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرة حوثية قبل استهدافها المدنيين بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأوضح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أنه جرى، صباح أمس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الإرهابية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط. وأوضح «المالكي»، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.