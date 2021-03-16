شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير العلاقات العدلية بين المملكة وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث النائب العام الشيخ سعود المعجب، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون والوفد المرافق له في المقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض، أمس، سبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين. واطلع السفير ومرافقوه على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع، وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للمملكة، وما تتمتع به النيابة من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.