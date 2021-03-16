شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير قطاع البريد على طاولة «اتصالات الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، في اجتماع مرئي، أمس، مشروع نظام البريد، بمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضح رئيس اللجنة هزاع القحطاني، أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة ما ورد في مشروع نظام البريد من مواد، مبينا أن المشروع يهدف لتنظيم قطاع البريد في المملكة، والمساهمة في الارتقاء بالخدمات البريدية المقدمة إلى أعلى المستويات. وأضاف إن المشروع الذي تناقشه اللجنة سيسهم في تطوير منظومة البريد وتحسين تجربة العملاء مع البريد في المملكة وحفظ حقوقهم ورفع مستوى مساهمة القطاع البريدي في الناتج الوطني، ورفع مستوى المنافسة بين الشركات البريدية في المملكة. وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات والملاحظات لمسؤولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأجاب المسؤولون عما طرح من استفسارات تمهيدا لتقديم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع النظام.