شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 معدات تجرف الأراضي غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، والمكونة من بلدية غرب الدمام، والإدارة العامة للمجاهدين، شيول، وشاحنتين «قلابي»؛ لتجريفهم الأراضي، ونهل الرمال من المناطق الممنوعة، وذلك ضمن عمل البلدية لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

على جانب آخر، أغلقت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 7 مواقع في صناعية دلة؛ لمخالفتهم الاشتراطات البلدية، مع التوضيح لأصحاب المنشآت الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.