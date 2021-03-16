شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبان آيلة للسقوط بالخبر.. وتجميل الأرصفة والشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة رخص البناء، التابعة لبلدية الخبر، إزالة المباني الآيلة للسقوط، في عدة مواقع بأحياء الثقبة، والخبر الجنوبية، لما تشكله من خطورة بالغة، وتشويه للمشهد الحضري، وذلك ضمن جهودها في إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط.

كانت بلدية الخبر قد أنهت إجراءات إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط، التي تشكل خطرا على المجاورين ومرتادي الطريق في عدة مواقع بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، وأوضح رئيس البلدية م. سلطان الزايدي، أن تلك الجهود تأتي ضمن تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري في المحافظة، لافتا إلى بدء إجراءات الإزالة بحصر أعداد المباني المهجورة والآيلة للسقوط ثم توجيه إنذارات لأصحابها بإزالتها وتصحيح أوضاعها قبل إزالتها فعليا.

وبيَّن أنه لا تتم عملية الهدم إلا بعد التأكد من عدم صلاحيته، فيما تمت إزالة ثلاثة منها خلال اليومين الماضيين بمشاركة من إمارة المنطقة الشرقية والدفاع المدني ومديرية المياه، وشركتي الكهرباء والاتصالات بعد وضع إشعارات تمهيدا لإزالتها.

وقال إن هذه المباني تشكل منظرا غير حضاري وخطرا يهدد السكان والمارة، وكذلك تتسبب في إزعاج السكان وتهديد صحتهم، كونها مصدرا لانتشار الحشرات والقوارض ومصدرا للتلوث، بسبب تجمع النفايات والمخلفات. لافتا إلى أنه ستتم إزالة غالبيتها عن طريق ملاكها. من ناحية أخرى، واصلت بلدية الخبر أعمال غسيل وإزالة الأتربة من الأرصفة والشوارع والمجسمات الجمالية في الخبر، بعد انتهاء موجة الغبار التي شهدتها خلال الأيام الماضية.