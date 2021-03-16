شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة أسعار الوقود بالمحطات.. و«KPI» بالتموينات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية شرق الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية؛ لمتابعة محطات الوقود، والتحقق من تطبيقها للاشتراطات البلدية، بالإضافة لمراجعة أسعار الوقود المعلنة، مع كل تحديث للأسعار في شاشات العرض.

ورصدت بلدية شرق الدمام، مدى امتثال البقالات والتموينات للاشتراطات البلدية المحدثة، باستخدام مؤشر قياس الأداء «KPI»، وذلك ضمن برنامج تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية، بهدف الارتقاء بمستوى البقالات والتموينات ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.